رياضة

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
كارتيرون
كارتيرون
وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
وواصل كارتيرون تصريحاته، قائلا: "المباراة كانت صعبة، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين، ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني". وأضاف: "فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة، والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق، وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة
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عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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