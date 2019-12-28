كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

كارتيرون

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".

وواصل كارتيرون تصريحاته، قائلا: "المباراة كانت صعبة، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين، ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني". وأضاف: "فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة، والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق، وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة