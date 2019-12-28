رياضة

مرتضى منصور يهنئ لاعبي الزمالك بعد التعادل مع زيسكو

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بناديه، في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئة اللاعبين بعد الأداء الذين ظهروا عليه خلال المباراة، والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.
فريق الزمالك نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73، عن طريق مصطفى محمد، الذي استقبل عرضية محمد عبدالشافي، برأسية في الشباك، إلا أن زيسكو أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كوادي كولا. وبهذه النتيجة يرفع فريق الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي الذي يتصدر المجموعة، بعد
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