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ليبيا وسد النهضة.. السيسي يناقش تطورات الأوضاع في اجتماع موسع

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي موسع عقده اليوم السبت، عددا من الموضوعات، في مقدمتها آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط
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مطار-القاهرة (2)

عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (1)

غدا.. «مستقبل وطن» يستكمل مناقشة قوانين الانتخابات

يعقد حزب "مستقبل وطن"، غدا الأحد، الجلسة الثالثة من الحوار الوطني مع الأحزاب المصرية لاستكمال المشاورات حول قوانين انتخابات «المحليات، مجلس النواب، الشيوخ». وقال عصام هلال عفيفي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب وسع من دائرة الحوار الوطني مع الأحزاب، ووجه الدعوة إلى "الوفد، والمؤتمر، والتجمع"، لحضور جلسات الحوار، غدا، بمقر الحزب، وذلك بهدف إحداث توافق سياسي بين الأحزاب الموجودة على الساحة ووضع رؤية مشتركة حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة.
مقبرة-توت-عنخ-امون

انتهاء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال شهرين

صرح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من وضع 95% من "الفاترينات" الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والبالغ عددها 104 "فاترينات"، وستعرض آثار توت عنخ آمون مجتمعة والتي يبلغ عددها 5 آلاف قطعة، لأول مرة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر، مضيفا أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة، لعبت دورا مهما فى اكتشاف المقبرة.
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وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
سد- النهضة -الجديد (1)

حقيقة تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء سد النهضة

نفى مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.
لقاء-السيسى -وترامب

سد النهضة وليبيا.. السيسي وترامب يبحثان ملفات مصيرية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
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