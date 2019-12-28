واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

أستون فيلا

فاز فريق واتفورد على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). سجل أهداف واتفورد تروي دييني (هدفين) في الدقيقة الـ42 و الـ67، إسمايلا سار في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة لـ أدريان مريابا لاعب واتفورد في الدقيقة الـ57. بهذا الفوز رفع واتفورد رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ19 من جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد الفلاينز عند النقطة الـ18 في المركز الـ18.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، حقق إيفرتون الفوز الثاني له بقيادة أنشيلوتي، على حساب نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف سجل هدفي التوفيز كالفيرت ليوين في الدقيقة الـ13 والـ64، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد فابيان شار في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليرفع رجال أنشيلوتي رصيدهم في جدول البريمرليج للنقطة الـ25