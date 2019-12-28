رياضة

واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
أستون فيلا
أستون فيلا
فاز فريق واتفورد على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). سجل أهداف واتفورد تروي دييني (هدفين) في الدقيقة الـ42 و الـ67، إسمايلا سار في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة لـ أدريان مريابا لاعب واتفورد في الدقيقة الـ57. بهذا الفوز رفع واتفورد رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ19 من جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد الفلاينز عند النقطة الـ18 في المركز الـ18.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، حقق إيفرتون الفوز الثاني له بقيادة أنشيلوتي، على حساب نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف سجل هدفي التوفيز كالفيرت ليوين في الدقيقة الـ13 والـ64، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد فابيان شار في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليرفع رجال أنشيلوتي رصيدهم في جدول البريمرليج للنقطة الـ25
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مثيرًا، بقيادة أدهم السلحدار على نظيره الاتحاد السكندري، الذي يقوده طلعت يوسف، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الشامي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد الإسكندرية»، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة كأس الملك محمد السادس «البطولة العربية»، ويتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة الإياب، والمقرر إقامتها على ملعب «استاد الإسماعيلية»، في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.
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مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

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ليفربول - صلاح - ماني

قائد تشيلسي السابق يتغنى بهدف صلاح في واتفورد

علق جو كول لاعب تشيلسي السابق على هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى واتفورد، مشيرًا إلى أن صلاح يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين، مضيفًا أن الدولي المصري يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف. وقال جو كول في تحليله لهدف محمد صلاح الأول، عبر شبكة "بي تي الرياضية": "تمريرة ماني، كانت رائعة، لا يجب أن نقلل من أهميتها". وأكمل قائد تشيلسي السابق: "لقد استقبل صلاح الكرة على قدمه بشكل جيد، لكن بعد ذلك انظر ما فعله، لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق، وانظر أيضًا إلى عدد مدافعي واتفورد في اللعبة".
صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
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ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
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