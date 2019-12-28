رياضة

مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
الهلال السوداني - الاهلي
الهلال السوداني - الاهلي
حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
يقود فريق الهلال فنيًّا المدرب المصري حمادة صدقي، الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب صلاح محمد آدم، الذي رحل عقب الخسارة أمام الأهلي، في الجولة الماضية. هدف اللقاء جاء في الدقيقة 60، بعد هجمة منظمة من فريق الهلال السوداني، الذي بدأها بعدة تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبيه، انتهت بتسديدة صاروخية
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مثيرًا، بقيادة أدهم السلحدار على نظيره الاتحاد السكندري، الذي يقوده طلعت يوسف، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الشامي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد الإسكندرية»، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة كأس الملك محمد السادس «البطولة العربية»، ويتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة الإياب، والمقرر إقامتها على ملعب «استاد الإسماعيلية»، في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.
أستون فيلا

واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

فاز فريق واتفورد على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). سجل أهداف واتفورد تروي دييني (هدفين) في الدقيقة الـ42 و الـ67، إسمايلا سار في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة لـ أدريان مريابا لاعب واتفورد في الدقيقة الـ57. بهذا الفوز رفع واتفورد رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ19 من جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد الفلاينز عند النقطة الـ18 في المركز الـ18.
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مصطفى محمد سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك كوادي كولا هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الفارس الأبيض رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، في المقابل جاء زيسكو في المركز الثالث بنقطتين.
منتخب مصر الأولمبي

ذهبية المنتخب الأولمبي وتألق صلاح.. إنجازات الكرة المصرية في 2019

شهد عام 2019 أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ الفراعنة الصغار، ليحجز عن جدارة واستحقاق مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت مبارياتها في نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، إذ نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على كل من منتخب مالي بهدف نظيف، وعلى غانا بنتيجة 3-2، والكاميرون بنتيجة 2-1.
الأهلى -والإتحاد‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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