مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

الهلال السوداني - الاهلي

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.

يقود فريق الهلال فنيًّا المدرب المصري حمادة صدقي، الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب صلاح محمد آدم، الذي رحل عقب الخسارة أمام الأهلي، في الجولة الماضية. هدف اللقاء جاء في الدقيقة 60، بعد هجمة منظمة من فريق الهلال السوداني، الذي بدأها بعدة تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبيه، انتهت بتسديدة صاروخية

يقود فريق الهلال فنيًّا المدرب المصري حمادة صدقي، الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب صلاح محمد آدم، الذي رحل عقب الخسارة أمام الأهلي، في الجولة الماضية.



هدف اللقاء جاء في الدقيقة 60، بعد هجمة منظمة من فريق الهلال السوداني، الذي بدأها بعدة تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبيه، انتهت بتسديدة صاروخية من أطهر الطاهر، سكنت شباك أشرف كرير حارس مرمى فريق النجم الساحلي.



ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخي الهلال السوداني على النجم الساحلي، في تونس.



وفي الجولة القادمة، سيحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.