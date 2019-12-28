مصرع 23 عاملا وإصابة 7 آخرين في حادث مروع ببورسعيد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

حادث تصادم بورسعيد

وقع حادث مروري مروع على طريق "بورسعيد- دمياط" بين سيارة نقل وأخرى "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الاستثمار، في اتجاهه إلى محافظة دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد، ما أسفر عن مصرع 23 عاملا وعاملة لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، بينما أصيب 7 آخرون، وضمت قائمة المصابين كلا من: نورا علي الفيومى 24 عامًا، وهادية أحمد العزبي 28 عامًا، مصابتين باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود 30 عامًا، وندى محمد الإمام 20 عامًا، مصابين بكدمات وجروح بالجسم، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى السلام.

وأصيب أيضا كل من: إجلال علي دسوقي 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد 20 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ، وهم موجودون بمستشفى التضامن، وأشرف حلمي غزولي 47 عامًا، مصاب بكسر بعظام الحوض بمستشفى الزهور. وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة،