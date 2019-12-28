جريمة

مصرع 23 عاملا وإصابة 7 آخرين في حادث مروع ببورسعيد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
حادث تصادم بورسعيد
حادث تصادم بورسعيد
وقع حادث مروري مروع على طريق "بورسعيد- دمياط" بين سيارة نقل وأخرى "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الاستثمار، في اتجاهه إلى محافظة دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد، ما أسفر عن مصرع 23 عاملا وعاملة لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، بينما أصيب 7 آخرون، وضمت قائمة المصابين كلا من: نورا علي الفيومى 24 عامًا، وهادية أحمد العزبي 28 عامًا، مصابتين باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود 30 عامًا، وندى محمد الإمام 20 عامًا، مصابين بكدمات وجروح بالجسم، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى السلام.
وأصيب أيضا كل من: إجلال علي دسوقي 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد 20 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ، وهم موجودون بمستشفى التضامن، وأشرف حلمي غزولي 47 عامًا، مصاب بكسر بعظام الحوض بمستشفى الزهور. وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة،
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القضاء الإداري يرفض دعوى سحب أوسمة ونياشين حسني مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.
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ندوات دينية وتثقيفية لنزلاء سجني دمنهور

استقبل سجنا دمنهور (رجال - نساء) عددٍا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية للنزلاء؛ بهدف زيادة الوعى الدينى والأخلاقى لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذي سيساعدهم في العودة مجدداً للمجتمع كأفراد صالحين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعياً وثقافياً ودينياً".
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مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
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6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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السيطرة -على -تسريب -سولار -بخط -رئيسي

السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
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