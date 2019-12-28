القضاء الإداري يرفض دعوى سحب أوسمة ونياشين حسني مبارك

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

مبارك ونجله جمال

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.

وكان مقيم الدعوى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأضافت الدعوى، أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة