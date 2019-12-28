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في 4 شوارع.. تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بمصر الجديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
منطقة مصر الجديدة
منطقة مصر الجديدة
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع: الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب، ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بالشوارع الأربعة.
ويسلك القادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة، في النظام الجديد، نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغني وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق في مناطق مصر الجديدة. وبالنسبة للقادم من طريق
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