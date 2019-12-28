في 4 شوارع.. تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بمصر الجديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع: الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب، ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بالشوارع الأربعة.

ويسلك القادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة، في النظام الجديد، نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغني وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق في مناطق مصر الجديدة. وبالنسبة للقادم من طريق

ويسلك القادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة، في النظام الجديد، نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغني وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق في مناطق مصر الجديدة.

وبالنسبة للقادم من طريق القاهرة السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة، يسلك يميناً شارع حسين كمال فامتداده شارع أبوبكر الصديق فيساراً امتداد شارع الميرغنى فكوبري السبع عمارات فشارع الميرغنى في مسطح كوبري الميرغني فيمنياً شارع الثورة في نفق الثورة واستكمال خط السير.

والقادم من شارع حسين كمال ويرغب بالوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة يسلك يساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع الثورة.

بينما القادم من شارع الحرية ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع المفتشين فيساراً شارع حسين كمال فإمتداده شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

أما القادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك يساراً شارع الثورة فيساراً شارع حسين كمال فامتداد شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.