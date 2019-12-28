617 مبنى و898 مشردا.. جرائم الهدم الإسرائيلية في فلسطين خلال 2019

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

قوات الاحتلال تهدم منازل الفلسطينين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019، موضحا في تقرير، بعنوان "حماية المدنيين" -يوثق الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019-، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 مواطنا، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال وفق اتفاقية أوسلو، ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

ووفقا للتقرير، اقتلعت أو قطعت قوات الاحتلال خلال إحدى عمليات الهدم شرق نابلس، نحو 2500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة بيت فوريك وتجمع خربة طانا الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة سلفيت فقدوا يوم 10 ديسمبر، إمكانية