رياضة

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
الإسماعيلي- الاتحاد
الإسماعيلي- الاتحاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مثيرًا، بقيادة أدهم السلحدار على نظيره الاتحاد السكندري، الذي يقوده طلعت يوسف، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الشامي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد الإسكندرية»، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة كأس الملك محمد السادس «البطولة العربية»، ويتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة الإياب، والمقرر إقامتها على ملعب «استاد الإسماعيلية»، في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.
المباراة كانت مثيرة وحماسية منذ البداية، وشهدت تألق دفاع الإسماعيلي، بجانب محمد مجدي حارس مرمى الدراويش، كما ألغى الحكم هدفًا ثانيًا للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بداعي التسلل، وطالب لاعبو الاتحاد بضربة جزاء بعد سقوط أوكوي في منطقة الجزاء، كما ألغى الحكم هدفًا لخالد قمر بداعي التسلل. وسجل محمد الشامي
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
أستون فيلا

واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

فاز فريق واتفورد على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، بالجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). سجل أهداف واتفورد تروي دييني (هدفين) في الدقيقة الـ42 و الـ67، إسمايلا سار في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة لـ أدريان مريابا لاعب واتفورد في الدقيقة الـ57. بهذا الفوز رفع واتفورد رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ19 من جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد الفلاينز عند النقطة الـ18 في المركز الـ18.
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الاهلي والاتحاد

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم، وأضاف قفشة الهدف الثاني، وعزز أزارو بهدف ثالث، واختتم معلول رباعية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة وظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الزمالك الرابع.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.
الشناوي

إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.
طلعت-يوسف (3)

طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
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