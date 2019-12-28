الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

الإسماعيلي- الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مثيرًا، بقيادة أدهم السلحدار على نظيره الاتحاد السكندري، الذي يقوده طلعت يوسف، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الشامي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد الإسكندرية»، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة كأس الملك محمد السادس «البطولة العربية»، ويتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة الإياب، والمقرر إقامتها على ملعب «استاد الإسماعيلية»، في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.

المباراة كانت مثيرة وحماسية منذ البداية، وشهدت تألق دفاع الإسماعيلي، بجانب محمد مجدي حارس مرمى الدراويش، كما ألغى الحكم هدفًا ثانيًا للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بداعي التسلل، وطالب لاعبو الاتحاد بضربة جزاء بعد سقوط أوكوي في منطقة الجزاء، كما ألغى الحكم هدفًا لخالد قمر بداعي التسلل. وسجل محمد الشامي