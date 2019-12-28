الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.

فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، منذ بداية اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة، عن طريق وليد سليمان، الذي استقبل عرضية علي معلول، برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 13، تعرض سعيد سمير للإصابة، وخرج من أرض الملعب محمولا على عربة نقل اللاعبين، ليشارك رامي ربيعة بدلا منه، وتلقى الأهلي ضربة