رياضة

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
الأهلي
الأهلي
حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، منذ بداية اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة، عن طريق وليد سليمان، الذي استقبل عرضية علي معلول، برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 13، تعرض سعيد سمير للإصابة، وخرج من أرض الملعب محمولا على عربة نقل اللاعبين، ليشارك رامي ربيعة بدلا منه، وتلقى الأهلي ضربة
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الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا مثيرًا، بقيادة أدهم السلحدار على نظيره الاتحاد السكندري، الذي يقوده طلعت يوسف، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الشامي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد الإسكندرية»، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة كأس الملك محمد السادس «البطولة العربية»، ويتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة الإياب، والمقرر إقامتها على ملعب «استاد الإسماعيلية»، في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.
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مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
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واتفورد يكتسح أستون فيلا.. وإيفرتون يتخطى نيوكاسل

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الاهلي- والهلال السوداني (4)

مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
الأهلى -والإتحاد‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
الاهلي- والنجم (6)

الأهلي يرد على خطاب الكاف في أزمة مباراة النجم

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ردًّا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي ضد الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.
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فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
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