اجتماع طارئ وبلاغ.. «صيادلة الإسكندرية» تتصدى لمعامل تحاليل تبيع أدوية
تحرير:محمد مجلى
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
أدوية - أرشيفية
قال الدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات بعض المعامل بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية أصدر بيانًا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام معملين شهيرين، ببيع أدوية للجمهور بخصومات عن طريق إحدى الشركات، وأوضح أن المجلس يرى أنها واقعة غير مسبوقة وسيتم الرد عليها بكل قوة.
وأضاف بيان النقابة أنه تم التحرك خلال اليومين الماضيين مع بعض الأجهزة الرقابية، لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه الجرائم بشكل سليم وفعال، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة وجه الدعوة للصيادلة لبدء المقاطعة الكاملة للمعملين المذكورين وفروعهما.
وأوضح أنه تم التواصل للدعوة لعقد اجتماع طارئ خلال
وأضاف بيان النقابة أنه تم التحرك خلال اليومين الماضيين مع بعض الأجهزة الرقابية، لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه الجرائم بشكل سليم وفعال، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة وجه الدعوة للصيادلة لبدء المقاطعة الكاملة للمعملين المذكورين وفروعهما.
وأوضح أنه تم التواصل للدعوة لعقد اجتماع طارئ خلال أيام لمجلس اتحاد المهن الطبية بالإسكندرية، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه المعامل لمنع وصول هذه المخالفات إلى الإسكندرية.
وأشار البيان إلى أن هناك دعما لما قامت به النقابة العامة من تحركات مع رئيس مجلس النواب والنائب العام، والبلاغ المقدم إلى مباحث الإنترنت رقم 22 أحوال بتاريخ 25 ديسمبر 2019.
وشدد بيان النقابة، على التواصل المستمر وبشكل جاد فى هذه الكارثة التي تودي بصحة وأمان المريض المصري وتخالف جميع القوانين المنظمة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التسعيرة الجبرية، ولائحة مهنة الصيدلة، وقانون حماية المستهلك.