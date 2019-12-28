اجتماع طارئ وبلاغ.. «صيادلة الإسكندرية» تتصدى لمعامل تحاليل تبيع أدوية

تحرير:محمد مجلى ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

أدوية - أرشيفية

قال الدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات بعض المعامل بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية أصدر بيانًا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام معملين شهيرين، ببيع أدوية للجمهور بخصومات عن طريق إحدى الشركات، وأوضح أن المجلس يرى أنها واقعة غير مسبوقة وسيتم الرد عليها بكل قوة.

وأضاف بيان النقابة أنه تم التحرك خلال اليومين الماضيين مع بعض الأجهزة الرقابية، لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه الجرائم بشكل سليم وفعال، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة وجه الدعوة للصيادلة لبدء المقاطعة الكاملة للمعملين المذكورين وفروعهما. وأوضح أنه تم التواصل للدعوة لعقد اجتماع طارئ خلال