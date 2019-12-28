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اجتماع طارئ وبلاغ.. «صيادلة الإسكندرية» تتصدى لمعامل تحاليل تبيع أدوية

تحرير:محمد مجلى ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية
قال الدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات بعض المعامل بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية أصدر بيانًا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام معملين شهيرين، ببيع أدوية للجمهور بخصومات عن طريق إحدى الشركات، وأوضح أن المجلس يرى أنها واقعة غير مسبوقة وسيتم الرد عليها بكل قوة.
وأضاف بيان النقابة أنه تم التحرك خلال اليومين الماضيين مع بعض الأجهزة الرقابية، لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه الجرائم بشكل سليم وفعال، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة وجه الدعوة للصيادلة لبدء المقاطعة الكاملة للمعملين المذكورين وفروعهما. وأوضح أنه تم التواصل للدعوة لعقد اجتماع طارئ خلال
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في 4 شوارع.. تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بمصر الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع: الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب، ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بالشوارع الأربعة.
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ليبيا وسد النهضة.. السيسي يناقش تطورات الأوضاع في اجتماع موسع

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي موسع عقده اليوم السبت، عددا من الموضوعات، في مقدمتها آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
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محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة نقص بعض الأدوية الحيوية في مستشفيات التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
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