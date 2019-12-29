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أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 675 جنيهًا.عيار 24: 772 جنيهًا.عيار 18: 579 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5400 جنيها.سعر الأوقية: 1512 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى
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صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020. وأضاف البنك، أنه سيتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020. ويوجد في مصر 38 بنكًا أكثرها تنتهي السنة المالية بالنسبة إليه في 31 ديسمبر من كل عام.
اوبر-كريم

رسميا.. الموافقة على استحواذ أوبر لشركة كريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، الأحد، عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي مازالت قيد التنفيذ، وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020. وتم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وتم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية ومصر.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1499 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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