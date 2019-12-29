ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ليفربول

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الذئاب في المركز السابع برصيد 30 نقطة.وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها الريدز الانتصار في 7 مباريات

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الذئاب في المركز السابع برصيد 30 نقطة.



وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها الريدز الانتصار في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد، وسجل الليفر في تلك المباريات 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.



كما يستقبل مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب الاتحاد في تمام الثامنة مساء، ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.



وتواجه الفريقان في البريميرليج في 6 مباريات، حقق خلالها السيتي الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مثلهم، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدف وحيد.