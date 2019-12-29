رياضة

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
ليفربول
ليفربول
تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الذئاب في المركز السابع برصيد 30 نقطة.وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها الريدز الانتصار في 7 مباريات
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سعد-سمير (1)

الأشعة تثبت إصابة سعد سمير بقطع في «وتر أكيلس»

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة سعد الدين سمير مدافع المارد الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب صاحب الـ30 عام للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.
جوزيه مورينيو (8)

مورينيو أخطاء دفاع توتنهام: تكفي لإنتاج فيلم وثائقي

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استياءه من الأخطاء الدفاعية لفريقه توتنهام هوتسبير، وذلك بعد سقوط الفريق اللندني في فخ التعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت أمام نورويتش سيتي، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "سعيد بفوز إريكسن بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هناك آخرين كانوا يستطيعون أيضًا الفوز بها. أعتقد أن أداء ندومبيلي كان مفاجئًا للغاية"، وأضاف: "لقد ظهر بشكل جيد للغاية، وذلك رغم أننا لعبنا بدون لاعب وسط مدافع، بسبب عدم تواجد وينكس أو دير".
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
تييري هنري

هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

علق الأسطورة الفرنسية تيري هنري على أداء فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى ان الريدز قادر على تحقيق إنجاز أرسنال السابق ورفع لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة، إذ قال: "ما فعله ليفربول أمام ليستر سيتي كان بمثابة بيان الواضح للجميع"، مضيفا ي تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" عقب اللقاء: "أن تأتي هنا وتنتصر بهذا الشكل المميز، يصبح السؤال هو متى يُتوج ليفربول بلقب الدوري الحالي وليس هل يتوج باللقب أم لا"، مؤكدا أن "ليفربول سيتوج بلقب الدوري في النهاية، وسيذهب إلى أبعد من ذلك، بإمكانهم تحقيق اللقب دون هزيمة".
ايدرسون

إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".
فاردي

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
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