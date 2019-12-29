مورينيو أخطاء دفاع توتنهام: تكفي لإنتاج فيلم وثائقي

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

جوزيه مورينيو

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استياءه من الأخطاء الدفاعية لفريقه توتنهام هوتسبير، وذلك بعد سقوط الفريق اللندني في فخ التعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت أمام نورويتش سيتي، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "سعيد بفوز إريكسن بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هناك آخرين كانوا يستطيعون أيضًا الفوز بها. أعتقد أن أداء ندومبيلي كان مفاجئًا للغاية"، وأضاف: "لقد ظهر بشكل جيد للغاية، وذلك رغم أننا لعبنا بدون لاعب وسط مدافع، بسبب عدم تواجد وينكس أو دير".

وتابع: "ندومبيلي وإريكسن لعبا بشكل جيد وسيطرا تمامًا على المباراة. لم يلعبا أبدًا تمريرات للخلف ولكنهما مررا للأمام دائمًا. لقد قدما كرة القدم رائعة".وواصل مورينيو: "ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول وكررنا الأمر نفسه في الثاني. هذه هي قصتنا، وأعتقد أنه يمكن إنتاج فيلم وثائقي حول أخطائنا الدفاعية والأهداف

وتابع: "ندومبيلي وإريكسن لعبا بشكل جيد وسيطرا تمامًا على المباراة. لم يلعبا أبدًا تمريرات للخلف ولكنهما مررا للأمام دائمًا. لقد قدما كرة القدم رائعة".



وواصل مورينيو: "ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول وكررنا الأمر نفسه في الثاني. هذه هي قصتنا، وأعتقد أنه يمكن إنتاج فيلم وثائقي حول أخطائنا الدفاعية والأهداف التي نقبلها".



وأكمل: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وصنعنا 3 أو 4 فرص خطيرة في بداية الشوط الأول، لكننا تلقينا هدفين سيئين للغاية، الهدف الأول الذي سجله نورويتش والآخر الذي احتسب تسللًا".



وأتم: "في الشوط الثاني كنا جيدين جدًا بالكرة وصنعنا فرصًا وسيطرنا على المباراة، ولكننا تلقينا هدفًا سيئًا مرة أخرى. لا يجب استقبال أهداف عديدة كما يحدث معنا، ولكن الأخطاء الدفاعية تحدث مباراة بعد الأخرى".