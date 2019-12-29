رياضة

مورينيو أخطاء دفاع توتنهام: تكفي لإنتاج فيلم وثائقي

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استياءه من الأخطاء الدفاعية لفريقه توتنهام هوتسبير، وذلك بعد سقوط الفريق اللندني في فخ التعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت أمام نورويتش سيتي، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "سعيد بفوز إريكسن بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هناك آخرين كانوا يستطيعون أيضًا الفوز بها. أعتقد أن أداء ندومبيلي كان مفاجئًا للغاية"، وأضاف: "لقد ظهر بشكل جيد للغاية، وذلك رغم أننا لعبنا بدون لاعب وسط مدافع، بسبب عدم تواجد وينكس أو دير".
وتابع: "ندومبيلي وإريكسن لعبا بشكل جيد وسيطرا تمامًا على المباراة. لم يلعبا أبدًا تمريرات للخلف ولكنهما مررا للأمام دائمًا. لقد قدما كرة القدم رائعة".وواصل مورينيو: "ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول وكررنا الأمر نفسه في الثاني. هذه هي قصتنا، وأعتقد أنه يمكن إنتاج فيلم وثائقي حول أخطائنا الدفاعية والأهداف
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سعد-سمير (1)

الأشعة تثبت إصابة سعد سمير بقطع في «وتر أكيلس»

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة سعد الدين سمير مدافع المارد الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب صاحب الـ30 عام للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يؤكد عدم خوفه من الإقالة في اليونايتد

«لا، الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة، وأنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت». بتلك الكلمات أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عدم خوفه من الإقالة، وذلك قبل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مانشستر غدًا الأربعاء رفقة توتنهام، لمواجهة الشياطين الحمر في الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي.
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