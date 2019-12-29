1.2 تريليون دولار زيادة في ثروات الأغنياء خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

وكالة بلومبرج

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن أثرياء العالم نجحوا في إضافة 1.2 تريليون دولار إلى إجمالي ثرواتهم خلال عام 2019، لتسجل زيادة بلغت نسبتها 25 % مع قرب نهاية العام وذلك بدعم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات الوظائف الأمريكية القوية وهدوء التوترات السياسية داخل المملكة المتحدة حول أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوكالة، أن مؤشرها «بلومبرج للمليارديرات»، وهو الترتيب اليومي لأغنى 500 شخص في العالم، رصد نمو الثروات الإجمالية لأثرياء العالم إلى 5.9 تريليون دولار.

وبحسب أحدث إحصائيات مؤشر «بلومبرج للمليارديرات»، استطاع رجل الأعمال الشهير جيفري بريستن بيزوس مؤسس ورئيس شركة "أمازون دوت كوم" التربع على عرش قائمة أثرى أثرياء العالم، لتصل إلى 116 مليار دولار.وفي المرتبة الثانية، يأتي رجال الأعمال الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" بثروة بلغت 113 مليار دولار،