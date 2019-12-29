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توقعات بخفض سعر الفائدة على الجنيه 2% خلال عام 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
توقع بنك «ستاندرد آند شارترد»، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 2% إضافية خلال العام المقبل 2020، لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 10.25% بحلول يونيو المقبل، تنخفض إلى 9% بنهاية العام المالي 2020- 2021. وخفض البنك توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجحاً أن ينهي العام المالي الجاري عند 16.5 جنيه، والعام المقبل عند 17.5 جنيه مقابل 17.5 جنيه، و18 جنيهاً على الترتيب. ولفت إلى أن الجانب الإيجابى فى قوة الجنيه، هو دعم خفض الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح البنك، أن قوة الجنيه تضعف قوة النمو الاقتصادي في جانب الطلب الخارجي، وأداء الصادرات، في حين أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يجب أن يدفع تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص.ورفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم فى مصر، إثر تعديل توقعاته لقوة الجنيه، متوقعا تسجيلها في المتوسط 7.3%، مقابل 7.5 % قبل ذلك،
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صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020. وأضاف البنك، أنه سيتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020. ويوجد في مصر 38 بنكًا أكثرها تنتهي السنة المالية بالنسبة إليه في 31 ديسمبر من كل عام.
اوبر-كريم

رسميا.. الموافقة على استحواذ أوبر لشركة كريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، الأحد، عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي مازالت قيد التنفيذ، وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020. وتم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وتم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية ومصر.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
جنية (3)

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا خلال 2019

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن السوق المصرية ما زالت جذابة لمستثمري المحافظ، كما أن تجار الفائدة تسابقوا إلى السوق المصرية نظرا لارتفاع العائد بنحو 14% على السندات المقومة بالجنيه. وأضافت بلومبرج، أن المستثمرين العالميين حصلوا على عائدات مرتفعة من أسواق الديون الأفريقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تواصل تلك الأسواق أدائها الإيجابي خلال 2020 إذا واصلت البنوك المركزية حول العالم اتجاهها لعدم رفع أسعار الفائدة، وذلك مع مواصلة المستثمرين البحث عن العائدات المرتفعة في أسواق أفريقية مثل مصر وأنجولا وإثيوبيا ونيجيريا.
البنك-المركزى-المصرى

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
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