توقعات بخفض سعر الفائدة على الجنيه 2% خلال عام 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

أسعار الفائدة

توقع بنك «ستاندرد آند شارترد»، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 2% إضافية خلال العام المقبل 2020، لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 10.25% بحلول يونيو المقبل، تنخفض إلى 9% بنهاية العام المالي 2020- 2021. وخفض البنك توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجحاً أن ينهي العام المالي الجاري عند 16.5 جنيه، والعام المقبل عند 17.5 جنيه مقابل 17.5 جنيه، و18 جنيهاً على الترتيب. ولفت إلى أن الجانب الإيجابى فى قوة الجنيه، هو دعم خفض الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح البنك، أن قوة الجنيه تضعف قوة النمو الاقتصادي في جانب الطلب الخارجي، وأداء الصادرات، في حين أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يجب أن يدفع تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص.ورفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم فى مصر، إثر تعديل توقعاته لقوة الجنيه، متوقعا تسجيلها في المتوسط 7.3%، مقابل 7.5 % قبل ذلك،