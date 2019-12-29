رياضة

الأشعة تثبت إصابة سعد سمير بقطع في «وتر أكيلس»

تحرير:احمد محمد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
سعد سمير
سعد سمير
أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة سعد الدين سمير مدافع المارد الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب صاحب الـ30 عام للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.
وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وكان حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «ستاد
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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

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الأهلي يرد على خطاب الكاف في أزمة مباراة النجم

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ردًّا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي ضد الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.
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الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.
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