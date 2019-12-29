الأشعة تثبت إصابة سعد سمير بقطع في «وتر أكيلس»

تحرير:احمد محمد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

سعد سمير

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة سعد الدين سمير مدافع المارد الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب صاحب الـ30 عام للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس. وكان حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «ستاد