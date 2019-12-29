إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكنيس يهودي في نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

الشرطة الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.

وجاء هذا الحادث، على الرغم من الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمريكية في الأحياء التي يقطنها اليهود في نيويورك.