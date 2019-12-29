3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

وزير البترول

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي. وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن شركة (شيفرون) الأمريكية فازت بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة (شل) الهولندية بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتية بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.

وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة، في عمليات استغلال الثروات البترولية في مياهها الإقتصادية بالبحر الأحمر يأتي نتيجة توافر إرادة سياسية قوية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتجاه، والذي تجسد في توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية؛ بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزايدة