برلماني عراقي: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

البرلمان العراقي

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية بالعراق أحمد الصفار أن سبب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هو عجز الموازنة المقبلة الذي يصل إلى 48 تريليون دينار، واصفا عجز الموازنة المقبلة ب"الكارثي" والأضخم في تاريخ العراق. وقال الصفار في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم الأحد: "إن حجم العجز المتوقع لموازنة العام المقبل يجعله الأضخم في تاريخ موازنات العراق"، مستبعدا إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.

وأوضح أن الموازنة العامة تقدر بنحو 162 تريليون دينار والإيرادات تبلغ 114 تريليون دينار .. لافتا إلى أنه بذلك يبقى العجز إلى 48 تريليون دينار.