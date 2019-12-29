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برلماني عراقي: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية بالعراق أحمد الصفار أن سبب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هو عجز الموازنة المقبلة الذي يصل إلى 48 تريليون دينار، واصفا عجز الموازنة المقبلة ب"الكارثي" والأضخم في تاريخ العراق. وقال الصفار في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم الأحد: "إن حجم العجز المتوقع لموازنة العام المقبل يجعله الأضخم في تاريخ موازنات العراق"، مستبعدا إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.
وأوضح أن الموازنة العامة تقدر بنحو 162 تريليون دينار والإيرادات تبلغ 114 تريليون دينار .. لافتا إلى أنه بذلك يبقى العجز إلى 48 تريليون دينار.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أصيب مواطن فلسطيني اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مواطن برصاصتين مطاطيتين واحدة في اليد والثانية في الصدر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق بيت حانون..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع، وتواصل خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في صيف عام 2014.
ضحايا-تفجير-اليمن (1)

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

617 مبنى و898 مشردا.. جرائم الهدم الإسرائيلية في فلسطين خلال 2019

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019، موضحا في تقرير، بعنوان "حماية المدنيين" -يوثق الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019-، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 مواطنا، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال وفق اتفاقية أوسلو، ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.
احتجاجات لبنان

جعجع: تشكيل حكومة تكنوقراط هو السبيل لإنقاذ لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية، هو السبيل للإنقاذ ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان، وذلك بعدما فقد اللبنانيون والمجتمع الدولي الثقة في القوى السياسية المكونة للسلطة الحاكمة. على حد تعبيره. ووجه جعجع في تصريح له اليوم، انتقادا لحديث بعض كبار المسئولين اللبنانيين حول عدم مسئوليتهم عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتراجع واعتبارهم أن الوضع الراهن المتأزم نتيجة تراكم عشرات السنوات، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق التهرب من المسئولية ورميها على الآخرين.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
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