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النقل: المخطط الشامل للمواني البحرية يحول مصر لمركز عالمي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
وزير النقل
وزير النقل
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الأحد أن المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 يستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوي الإقليمي والإفريقي والعالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط، والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات المواني HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح الوزير أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين المواني المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية تتضمن استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للمواني البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية،
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وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

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وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
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جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

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رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

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وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (1)

كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
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