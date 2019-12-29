النقل: المخطط الشامل للمواني البحرية يحول مصر لمركز عالمي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وزير النقل

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الأحد أن المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 يستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوي الإقليمي والإفريقي والعالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط، والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات المواني HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الوزير أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين المواني المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية تتضمن استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للمواني البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية،