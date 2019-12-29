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«الوزراء»: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
أعلن مجلس الوزراء أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تحسناً خلال العام 2019 وتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تحسن مؤشرات كل من الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي فضلاً عن مساهمته ودوره الفعال في بناء الإنسان المصري وأخيراً تحقيق القطاع نجاحات على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال الانفوجراف، الذي نشره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء والذي سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، في إطار دعم واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الهام باعتباره ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي.
وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع بنسبة 16.6%، ليصل إلى 93.4 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 80.1 مليار جنيه عام 2017/ 2018 كما ارتفع إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.1% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار فضلا عن ارتفاع
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وزير-البترول (3)

وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
الرئيس-السيسى

مدبولي والوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي

أدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد. ويحمل رئيس الوزراء إلى جانب مهام منصبه، منصبي الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري. والوزراء الجُدد: هم الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للسياحة والآثار، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرا للعدل، الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرا للطيران المدني، ونيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرا لشئون مجلس النواب.
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