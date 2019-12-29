التضامن: إطلاق برنامج «وعي» قريبا.. وحسم قضايا العلاوات لصالحنا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

نيفين القباج

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' الذي يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها، ونأمل أن تمضي قدما في تحقيقها.

وأوضحت الوزيرة خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، أن مجلس الدولة حسم قضية العلاوات الخمس لصالح الوزارة مسبقا، لافتة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضدها بلغ 12 ألف قضية بهذا الخصوص، وجميعها تم الحكم فيها لصالح الوزارة.