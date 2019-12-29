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التضامن: إطلاق برنامج «وعي» قريبا.. وحسم قضايا العلاوات لصالحنا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
نيفين القباج
نيفين القباج
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' الذي يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها، ونأمل أن تمضي قدما في تحقيقها.
وأوضحت الوزيرة خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، أن مجلس الدولة حسم قضية العلاوات الخمس لصالح الوزارة مسبقا، لافتة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضدها بلغ 12 ألف قضية بهذا الخصوص، وجميعها تم الحكم فيها لصالح الوزارة. 
وزير-البترول (3)

وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
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نيفين القباج

تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بالشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وتيسيرا على أصحاب المعاشات، قائلة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقا لآليات محددة ترتكز علي سرعه الأداء، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحابها، كما أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم .
نيفين القباج

من إعانة الفقراء لـ«التضامن الاجتماعي».. من هي نيفين القباج؟

أدت الدكتورة نيفين القباج اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وزيرة للتضامن الاجتماعي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتورة نيفين القباج لديها أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وشغلت عدة مناصب في الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس الأمريكي القومي للسيدات، ولها عدد من الاستشارات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية الأوربية والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسري وغيرها من المؤسسات الدولية، إلى جانب العمل الدولي، عملت نيفين بالقطاع الحكومي كمستشار للتخطيط الاستراتيجي لأمين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومستشاراً للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومي للسكان، وكانت تشغل منصب نائب لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.
نيفين جامع

نيفين جامع.. من هي أول امرأة تتولى وزارة الصناعة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على التعديلات الوزارية على حكومة "مدبولي" لتتولى نيفين جامع منصب وزير الصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار، لتكون بذلك أول أمرأة تتولى هذا المنصب. وتشغل نيفين جامع منصب رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015. تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا. وقع البروتوكول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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