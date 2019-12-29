تنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين جنوب شرقي أوكرانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

أوكرانيا

نفذت في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، أول عملية منذ عامين لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك داريا موروزوفا وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن عملية التبادل انطلقت عند خط التماس بين طرفي النزاع في محيط بلدة جورلوفكا، مشيرة إلى أن الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا سلمتا إلى كييف 55 شخصا مقابل تسليم الحكومة الأوكرانية 87 من المحتجزين العائدين للجمهوريتين.