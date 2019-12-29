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تنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين جنوب شرقي أوكرانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
أوكرانيا
أوكرانيا
نفذت في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، أول عملية منذ عامين لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك داريا موروزوفا وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن عملية التبادل انطلقت عند خط التماس بين طرفي النزاع في محيط بلدة جورلوفكا، مشيرة إلى أن الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا سلمتا إلى كييف 55 شخصا مقابل تسليم الحكومة الأوكرانية 87 من المحتجزين العائدين للجمهوريتين.
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«يورو نيوز»: 2019 عام التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالديمقراطية

? ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية أن عام 2019 شهد العديد من التظاهرات في الشوارع حول العالم لمكافحة عدم المساواة والفساد والمطالبة بالحرية السياسية. وأفادت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عددا من الدول في قارة أوروبا شهدت احتجاجات مماثلة بينها فرنسا ، حيث سيطرت السترات الصفراء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي انتهى بعضها بأعمال شغب جسيمة كانت الأكثر عنفا منذ شهر مايو عام 1968، مضيفة أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، اتهموا الحكومة الفرنسية بتجاهل احتياجات المواطنين العاديين.
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بنجلاديش: موجة البرد القارس تؤدى إلى مصرع 50 شخصًا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد". وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.
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إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به "أنقرة" ضد ليبيا. ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم الأحد، إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
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الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
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بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
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الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
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نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
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لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.
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