دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 18 شبين الكوم 10 17طنطا 10 17دمنهور 09 17الإسكندرية 08 16بلطيم 09 16مطروح 09 16 السلوم 09 17 سيوة