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دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 18 شبين الكوم 10 17طنطا 10 17دمنهور 09 17الإسكندرية 08 16بلطيم 09 16مطروح 09 16 السلوم 09 17 سيوة
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

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