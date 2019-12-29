إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

قوات الاحتلال

أصيب مواطن فلسطيني اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مواطن برصاصتين مطاطيتين واحدة في اليد والثانية في الصدر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق بيت حانون..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع، وتواصل خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في صيف عام 2014.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة وينغص حياتهم ، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.كما يمارس