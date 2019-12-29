الاتحاد الإفريقي: مصر حققت قصة نجاح في قطاع الكهرباء والطاقة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

موسى فقيه رئيس المفوضية الإفريقية

أكد الدكتور الشيخ بيدا مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن مصر حققت قصة نجاح في قطاع الطاقة خلال الـ5 سنوات الماضية، واستطاعت تحويل أزمة العجز في مجال الكهرباء إلى فائض من خلال ضخ استثمارات عززت زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي انطلق اليوم الأحد تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو": "أننا في حاجة لتعزيز الإطار المؤسسي لتعزيز عمليات الربط الكهربائي بين مختلف دول القارة، بما يحقق التكامل الإفريقي المنشود".

وأشار مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن عمليات الربط من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول القارة وتحويلها من قارة عاجزة إلى قارة تنطلق، من خلال الطاقة النظيفة، فضلا عن إعادة اكتشاف ثرواتها، وتعظيم القيمة المضافة منها.وأوضح أن مصر خلال اجتماعات وزارء الكهرباء الأفارقة العام