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جميلة عوض: قصة فيلم «بنات ثانوي» غير روتينية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
جميلة عوض
جميلة عوض
قالت الفنانة جميلة عوض إن قصة فيلم "بنات ثانوي" غير روتينية، متمنية أن يحقق الفيلم وقت طرحه في السينما في الأيام المقبلة نجاحا كبيرا. وقالت عوض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،" إن تجربة الفيلم مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هي فترة المراهقة لدى الفتيات، والمشكلات التي تواجه أغلبهن في هذه الفترة المهمة..مشيرة إلى أنها تقدم في الفيلم دور فتاة في الصف الثاني الثانوي تدرس في إحدى المدارس الحكومية وتمر بالعديد من المشكلات شأنها شأن فتيات وشباب جيلها في هذه المرحلة العمرية الحرجة، متوقعة أن تحظى هذه التجربة بإعجاب الجمهور".
وأعربت عن سعادتها بخوض تجربة سينمائية نسائية تتصدر بطولتها فتيات، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.            وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، يخضن مغامرات، ويتعرض الفيلم لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال
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