رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

علي عبد العال

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.

وتضمنت البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لي أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها