رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة
تحرير:أ.ش.أ
٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
علي عبد العال
أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر.
وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
وتضمنت البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لي أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها
وتضمنت البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لي أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة والرخاء، وهى بالغة إياه بإذن الله".
وتابع: "إننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها لنؤكد لكم أنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التى فاقت كل التوقعات، تجنى مصر بقيادتكم ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة،داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية لما فيه خير مصر وشعبها..إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".