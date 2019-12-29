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رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
علي عبد العال
علي عبد العال
أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
وتضمنت البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لي أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها
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وزير-البترول (3)

وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.
موسى-فقيه-رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي

الاتحاد الإفريقي: مصر حققت قصة نجاح في قطاع الكهرباء والطاقة

أكد الدكتور الشيخ بيدا مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن مصر حققت قصة نجاح في قطاع الطاقة خلال الـ5 سنوات الماضية، واستطاعت تحويل أزمة العجز في مجال الكهرباء إلى فائض من خلال ضخ استثمارات عززت زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي انطلق اليوم الأحد تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو": "أننا في حاجة لتعزيز الإطار المؤسسي لتعزيز عمليات الربط الكهربائي بين مختلف دول القارة، بما يحقق التكامل الإفريقي المنشود".
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الإفراج عن سجناء

الإفراج عن 454 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 156 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
الأمم-المتحدة

مسؤول: 45% من سكان الأرض في حاجة للمساعدة عام 2020

صرح وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة (أوتشا) مارك لوكوك بأن هناك أعدادا قياسية تصل إلى 168 مليون شخص حول العالم، مما يمثل نحو 45% من إجمالي سكان كوكب الأرض سيكونوا في حاجة للمساعدة والحماية من الأزمات التي تمتد لأكثر من 50 دولة، في عام 2020، وهو أعلى رقم يصل إليه أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية منذ عقود. وقال لوكوك صحفيين في جنيف -خلال إطلاق نشرة "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي "التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأربعاء - إن الصدمات المناخية وتفشي الأمراض المعدية المستشرية، إلى جانب احتدام حدة النزاعات طويلة الأمد، كلها أمور أدت إلى تزايد المحتاجين لمساعدة إنسانية وحماية في العالم بنحو 22 مليون شخص خلال العام الماضي، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
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