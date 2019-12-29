صدام ناري بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

بيراميدز

يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في لقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المصري بنفس عدد الرصيد من النقاط. ويسعى كلًا من فريقي المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز لخروج بالثلاث نقاط، وحسم صدارة المجموعة. التقى فريقا المصري وبيراميدز في 7 لقاءات كان جميعهم في الدوري، استطاع الفريق البورسعيدي الفوز في 4 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يستطيع بيراميدز الفوز في أي لقاء جمع الفريقين.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود . الدفاع: حسن علي- إٍسلام أبو سليمة- محمود حمد- محمد كمال عبد الواحد . خط الوسط: إيزي إيميكا-إسلام عطية-سعيد صنبورى- أحمد ياسر . الهجوم: مفاتح طقطق- أوستن أوموتو . بينما يأتي التشكيل المتوقع لبيراميدز: "المهدي