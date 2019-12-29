رياضة

صدام ناري بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
بيراميدز
بيراميدز
يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في لقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المصري بنفس عدد الرصيد من النقاط. ويسعى كلًا من فريقي المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز لخروج بالثلاث نقاط، وحسم صدارة المجموعة. التقى فريقا المصري وبيراميدز في 7 لقاءات كان جميعهم في الدوري، استطاع الفريق البورسعيدي الفوز في 4 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يستطيع بيراميدز الفوز في أي لقاء جمع الفريقين.
ويأتي التشكيل المتوقع لفريق المصري على النحو التالي:  حراسة المرمى: أحمد مسعود . الدفاع: حسن علي- إٍسلام أبو سليمة- محمود حمد- محمد كمال عبد الواحد .  خط الوسط: إيزي إيميكا-إسلام عطية-سعيد صنبورى- أحمد ياسر . الهجوم: مفاتح طقطق- أوستن أوموتو . بينما يأتي التشكيل المتوقع لبيراميدز:   "المهدي
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يتمنى تقديم إنجاز يفتخر به

بدا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واثقا في قدرات فريقه رغم تراجع النتائج على مدار 3 جولات متتالية بالدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة تايم سبورتس. وقال عبد الله السعيد: "الفوز على دجلة مهم، للخروج من النتائج الصعبة، والعودة لمكانتنا الطبيعية، كما أن دجلة فريق منظم ويلعب تكتيكيا بشكل جيد". وأضاف نجم المنتخب الوطني: "كابتن زيزو شخصية أعرفها جيدا، فهو هادئ ويمنح اللاعبين أريحية، لذا كان تواجده مهما لرفع الضغوط عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية".
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بعد وصول السعيد لـ99 هدفًا.. من أبرز نجوم نادي المائة؟

شارك عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز اليوم الأربعاء، في فوز فريقه على حساب وادي دجلة، وسجل السعيد هدف المباراة الوحيد، ليصل للهدف 99 في تاريخه ببطولة الدوري المصري، ليتبقى له هدف واحد على دخول نادي المائة، ويأخذ مقعدا جديدا مع كبار نجوم الكرة في مصر، الذي يعد أبرزهم حسام حسن وأحمد الكأس والراحل حسن الشاذلي ومحمود الخطيب. وسجل عبد الله السعيد لاعب خط وسط بيراميدز 50 هدفًا مع فريقه الأسبق الأهلي، و34 هدفًا بقميص الإسماعيلي و15 هدفًا مع فريقه الحالي بيراميدز.
الاهلى وسموحة تصوير سامح ابو حسن (2)

سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
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