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البترول: توقيع 99 اتفاقية بـ16 مليار دولار خلال 5 سنوات

الملا: وصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير
تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
طارق الملا
طارق الملا
? أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بتحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح وزير البترول أن من أهم نجاحات قطاع الطاقة تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تُقدر بـ31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر
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صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
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حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
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المركزي: تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020. وأضاف البنك، أنه سيتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020. ويوجد في مصر 38 بنكًا أكثرها تنتهي السنة المالية بالنسبة إليه في 31 ديسمبر من كل عام.
اوبر-كريم

رسميا.. الموافقة على استحواذ أوبر لشركة كريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، الأحد، عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي مازالت قيد التنفيذ، وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020. وتم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وتم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية ومصر.
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الاتحاد الإفريقي: مصر حققت قصة نجاح في قطاع الكهرباء والطاقة

أكد الدكتور الشيخ بيدا مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن مصر حققت قصة نجاح في قطاع الطاقة خلال الـ5 سنوات الماضية، واستطاعت تحويل أزمة العجز في مجال الكهرباء إلى فائض من خلال ضخ استثمارات عززت زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي انطلق اليوم الأحد تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو": "أننا في حاجة لتعزيز الإطار المؤسسي لتعزيز عمليات الربط الكهربائي بين مختلف دول القارة، بما يحقق التكامل الإفريقي المنشود".
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3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي. وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن شركة (شيفرون) الأمريكية فازت بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة (شل) الهولندية بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتية بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.
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12.5 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية في مصر

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12,5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي. ولفت التقرير إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50% ليواجه الطلب المحلي.
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للاستفادة من الثروات.. السيسي بأمر بالتوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
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