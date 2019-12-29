البترول: توقيع 99 اتفاقية بـ16 مليار دولار خلال 5 سنوات

الملا: وصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

طارق الملا

? أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بتحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح وزير البترول أن من أهم نجاحات قطاع الطاقة تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تُقدر بـ31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر