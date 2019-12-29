جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي
تحرير:محمد مجلي
٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
جامعة الإسكندرية
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.
ورشحت أيضًا الدكتورة نازك عبد اللطيف الجندى، كلية الصيدلة، لجائزة الرواد فى العلوم الطبية والدكتور محسن محرم زهران، كلية الهندسة، لجائزة الرواد فى العلوم الهندسية والدكتورة نادية زكى شعبان، كلية العلوم والدكتورة ليلى حمدى السيد، بمعهد البحوث الطبية لجائزة المرأة التقديرية فى الصحة والعلوم الصيدلية والدكتور
ورشحت أيضًا الدكتورة نازك عبد اللطيف الجندى، كلية الصيدلة، لجائزة الرواد فى العلوم الطبية والدكتور محسن محرم زهران، كلية الهندسة، لجائزة الرواد فى العلوم الهندسية والدكتورة نادية زكى شعبان، كلية العلوم والدكتورة ليلى حمدى السيد، بمعهد البحوث الطبية لجائزة المرأة التقديرية فى الصحة والعلوم الصيدلية والدكتور محمد السيد إبراهيم، بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.
ووافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2020، حيث رشحت الدكتور عبد السلام عيد، بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى الفنون والدكتور محمد زكريا عنانى، بكلية الآداب لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى الآداب والدكتور محمد على عبد المجيد، بكلية التربية الرياضية، بنين لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال العلوم الاجتماعية وترشيح الشاعر عبد العزيز سعود عبد العزيز البابطين، حاصل على دكتوراه فى الأدب العربى لنيل جائزة النيل للمبدعين العرب فى مجال الآداب والدكتور محمود أحمد السيد نحله الأستاذ بكلية الآداب لنيل جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب والدكتور أحمد صقر عاشور الأستاذ بكلية التجارة لنيل جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الإجتماعية.