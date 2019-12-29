جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

تحرير:محمد مجلي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

جامعة الإسكندرية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.

ورشحت أيضًا الدكتورة نازك عبد اللطيف الجندى، كلية الصيدلة، لجائزة الرواد فى العلوم الطبية والدكتور محسن محرم زهران، كلية الهندسة، لجائزة الرواد فى العلوم الهندسية والدكتورة نادية زكى شعبان، كلية العلوم والدكتورة ليلى حمدى السيد، بمعهد البحوث الطبية لجائزة المرأة التقديرية فى الصحة والعلوم الصيدلية والدكتور