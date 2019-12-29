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جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي

تحرير:محمد مجلي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2019، إذ رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى، بكلية العلوم لجائزة النيل فى العلوم الأساسية والدكتور محمد عبد المعز السعدنى، كلية العلوم، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الأساسية والدكتورة ثناء إبراهيم شلبى، معهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.
ورشحت أيضًا الدكتورة نازك عبد اللطيف الجندى، كلية الصيدلة، لجائزة الرواد فى العلوم الطبية والدكتور محسن محرم زهران، كلية الهندسة، لجائزة الرواد فى العلوم الهندسية والدكتورة نادية زكى شعبان، كلية العلوم والدكتورة ليلى حمدى السيد، بمعهد البحوث الطبية لجائزة المرأة التقديرية فى الصحة والعلوم الصيدلية والدكتور
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وزير-البترول (3)

وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
موسى-فقيه-رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي

الاتحاد الإفريقي: مصر حققت قصة نجاح في قطاع الكهرباء والطاقة

أكد الدكتور الشيخ بيدا مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن مصر حققت قصة نجاح في قطاع الطاقة خلال الـ5 سنوات الماضية، واستطاعت تحويل أزمة العجز في مجال الكهرباء إلى فائض من خلال ضخ استثمارات عززت زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي انطلق اليوم الأحد تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو": "أننا في حاجة لتعزيز الإطار المؤسسي لتعزيز عمليات الربط الكهربائي بين مختلف دول القارة، بما يحقق التكامل الإفريقي المنشود".
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جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
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