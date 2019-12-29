وصايا وزير الداخلية العشر لمساعديه لتأمين الكريسماس

شهد مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية اجتماع هو الأهم للوزير مع كبار مساعديه لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية بمختلف المحافظات

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

وزير الداخلية

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر (الفيديو كونفرانس)، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية والتى ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفي مقدمتها احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وإقبال المواطنين على المتنزهات العامة والمراكب النيلية ودور السينما المختلفة.

فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، مؤكداً أن الملف الأمنى شهد تقدماً بكافة محاوره بفضل تلك الجهود، وذلك برغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات مشيداً فى هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع أجهزة قواتنا