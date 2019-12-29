المركزي: تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020. وأضاف البنك، أنه سيتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020. ويوجد في مصر 38 بنكًا أكثرها تنتهي السنة المالية بالنسبة إليه في 31 ديسمبر من كل عام.

كما يوجد عدد من البنوك العامة والحكومية ينتهي العام المالي لها في 30 يونيو من كل عام، ومنها بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري.من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الماضي، إلى 16 يناير المقبل.وأرجع البنك قراره إلى انتظار اعتماد تشكيل