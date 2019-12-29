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بنجلاديش: موجة البرد القارس تؤدى إلى مصرع 50 شخصًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
طقس بارد
طقس بارد
قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد". وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.
ولفت إلى أن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض، مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنجلادش أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد
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