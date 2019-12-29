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«يورو نيوز»: 2019 عام التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالديمقراطية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
? ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية أن عام 2019 شهد العديد من التظاهرات في الشوارع حول العالم لمكافحة عدم المساواة والفساد والمطالبة بالحرية السياسية. وأفادت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عددا من الدول في قارة أوروبا شهدت احتجاجات مماثلة بينها فرنسا ، حيث سيطرت السترات الصفراء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي انتهى بعضها بأعمال شغب جسيمة كانت الأكثر عنفا منذ شهر مايو عام 1968، مضيفة أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، اتهموا الحكومة الفرنسية بتجاهل احتياجات المواطنين العاديين.
وفي بعض دول أوروبا الشرقية كما هو الحال في جورجيا وكذلك في ألبانيا ورومانيا، كان الفساد هو سبب رئاسي للحركات المناهضة للحكومة حيث يطالب المحتجون بإصلاحات أكثر ديمقراطية. وكان هناك في عام 2019 (ربيع أمريكي- لاتيني) حيث شهدت تشيلي احتجاجات جراء زيادة أسعار تذاكر المترو حيث أدى الإحباط من ارتفاع تكلفة
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الجليد يغطي شوارع أوربا وآسيا-7

بنجلاديش: موجة البرد القارس تؤدى إلى مصرع 50 شخصًا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد". وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.
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إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به "أنقرة" ضد ليبيا. ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم الأحد، إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
أوكرانيا

تنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين جنوب شرقي أوكرانيا

نفذت في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، أول عملية منذ عامين لتبادل الأسرى بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.
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الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
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احتجاجات هونج كونج (2)

اعتقال 336 شخصا في هونج كونج خلال عطلة أعياد الميلاد

أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، اعتقال 336 شخصا خلال عطلة أعياد الميلاد بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، وذلك مع استمرار الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم الشرطة كووك كا-تشوين - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن من بين المعتقلين 92 سيدة وطفلا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأدان التعرض للمواطنين في مراكز التسوق والمطاعم وتخريب البنية التحتية العامة بما في ذلك محطات المترو والبنوك والشبكة الكهربائية. وذكرت الشبكة أنه بذلك ارتفع عدد الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى نحو سبعة آلاف شخص.
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مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
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