«يورو نيوز»: 2019 عام التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالديمقراطية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

احتجاجات هونج كونج

? ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية أن عام 2019 شهد العديد من التظاهرات في الشوارع حول العالم لمكافحة عدم المساواة والفساد والمطالبة بالحرية السياسية. وأفادت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عددا من الدول في قارة أوروبا شهدت احتجاجات مماثلة بينها فرنسا ، حيث سيطرت السترات الصفراء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي انتهى بعضها بأعمال شغب جسيمة كانت الأكثر عنفا منذ شهر مايو عام 1968، مضيفة أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، اتهموا الحكومة الفرنسية بتجاهل احتياجات المواطنين العاديين.

وفي بعض دول أوروبا الشرقية كما هو الحال في جورجيا وكذلك في ألبانيا ورومانيا، كان الفساد هو سبب رئاسي للحركات المناهضة للحكومة حيث يطالب المحتجون بإصلاحات أكثر ديمقراطية. وكان هناك في عام 2019 (ربيع أمريكي- لاتيني) حيث شهدت تشيلي احتجاجات جراء زيادة أسعار تذاكر المترو حيث أدى الإحباط من ارتفاع تكلفة