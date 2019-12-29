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مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
صادرات
صادرات
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
وأضاف أنه تم التوسع في أسواق مثل "فرنسا - الأردن - كينيا - تونس"، والتي أظهرت زيادة في الصادرات المصرية لهم خلال العام المالي الجاري، موضحا أن أهم القطاعات الهندسية التي حققت زيادة في الصادرات تتمثل في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الطبية والمعادن
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اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020. وأضاف البنك، أنه سيتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020. ويوجد في مصر 38 بنكًا أكثرها تنتهي السنة المالية بالنسبة إليه في 31 ديسمبر من كل عام.
اوبر-كريم

رسميا.. الموافقة على استحواذ أوبر لشركة كريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، الأحد، عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي مازالت قيد التنفيذ، وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020. وتم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وتم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية ومصر.
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اورنچ تحصل على شهادة أفضل جهة عمل في مصر وإفريقيا

حصلت "اورنچ مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، علي شهادة " أفضل بيئة عمل لعام 2020" للعام السادس على التوالي من قبل مؤسسة "Top Employer" العالمية وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت في جنوب أفريقيا، لتصبح ضمن أفضل 5 شركات بعد نجاحاتها المتواصلة في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ودورها الواضح في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم. وجاءت اورنچ مصر ضمن أفضل خمس شركات في العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة " Top Employer" حيث أظهرت الشركة أداء متميز وفقاً لحزمة من المعايير الهامة والأساسية.
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القوات-البحرية-المصرية

ختام التدريب البحري المصري الروسي «جسر الصداقة 2019»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإنجى الصبان  المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك .

انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، قائلة: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
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