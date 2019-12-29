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الفيشاوي والجندي وهيثم زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2019

تحرير:التحرير ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
عزاء الراحل هيثم زكي
عزاء الراحل هيثم زكي
شهد عام 2019 رحيل العديد من نجوم الوسط الفني، الذين تسبب رحيلهم في حدوث صدمة كبيرة لعشاقهم في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنهم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، والمخرج الكبير سمير سيف، والفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ومحمود الجندي، فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا. وقد غيب الموت الفنان القدير سعيد عبد الغني، في 18 يناير 2019 ،عن عمر ناهز 81 عاما، حيث كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي بعد تدهور حالته الصحية. وقدم الفنان سعيد عبد الغنى، العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: "احنا بتوع الأتوبيس، حبيبى دائما، الكرنك".
وتوفيت الفنانة نادية فهمى في 14 فبراير عن عمر 69 سنة بعد صراع طويل مع المرض.أما الفنان إسماعيل محمود توفى يوم 7 أبريل عن عمر69 عاماً، بعد أن قدم خلال مشواره عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسلات "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".ورحل عن عالمنا
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جميلة عوض (1)

جميلة عوض: قصة فيلم «بنات ثانوي» غير روتينية

قالت الفنانة جميلة عوض إن قصة فيلم "بنات ثانوي" غير روتينية، متمنية أن يحقق الفيلم وقت طرحه في السينما في الأيام المقبلة نجاحا كبيرا. وقالت عوض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،" إن تجربة الفيلم مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هي فترة المراهقة لدى الفتيات، والمشكلات التي تواجه أغلبهن في هذه الفترة المهمة..مشيرة إلى أنها تقدم في الفيلم دور فتاة في الصف الثاني الثانوي تدرس في إحدى المدارس الحكومية وتمر بالعديد من المشكلات شأنها شأن فتيات وشباب جيلها في هذه المرحلة العمرية الحرجة، متوقعة أن تحظى هذه التجربة بإعجاب الجمهور".
خالد -النبوي- أحمد الفشاوي

طرح البرومو التشويقي لفيلم «يوم وليلة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة"، الإعلان التشويقي للفيلم، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني، ونشر أحمد الفيشاوي، البوستر التشويقي للفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق "الفيشاوي"، عليها "يوم وليلة.. قريباً"، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.
تامر حسني - الفلوس

«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
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المخرج- ياسر -زايد (5)

أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة، على أن يقدم واجب العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتوفي اليوم المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.
الفنان- حسن- عفيفي (2)

كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟

بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول. نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".
عمرو اديب(8)

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
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