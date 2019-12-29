الفيشاوي والجندي وهيثم زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2019

تحرير:التحرير ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

شهد عام 2019 رحيل العديد من نجوم الوسط الفني، الذين تسبب رحيلهم في حدوث صدمة كبيرة لعشاقهم في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنهم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، والمخرج الكبير سمير سيف، والفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ومحمود الجندي، فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا. وقد غيب الموت الفنان القدير سعيد عبد الغني، في 18 يناير 2019 ،عن عمر ناهز 81 عاما، حيث كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي بعد تدهور حالته الصحية. وقدم الفنان سعيد عبد الغنى، العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: "احنا بتوع الأتوبيس، حبيبى دائما، الكرنك".

وتوفيت الفنانة نادية فهمى في 14 فبراير عن عمر 69 سنة بعد صراع طويل مع المرض.أما الفنان إسماعيل محمود توفى يوم 7 أبريل عن عمر69 عاماً، بعد أن قدم خلال مشواره عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسلات "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".ورحل عن عالمنا

وتوفيت الفنانة نادية فهمى في 14 فبراير عن عمر 69 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

أما الفنان إسماعيل محمود توفى يوم 7 أبريل عن عمر69 عاماً، بعد أن قدم خلال مشواره عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسلات "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".

ورحل عن عالمنا فى11 أبريل الفنان محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية، وقد قدم الجندي العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الناجحة، حيث تنوعت أدواره ما بين الكوميدي والتراجيدي، ومن أبرز أعماله المسرحية "البرنسيسة، وعشان خاطر عيونك"، ومن أفلامه "اللعب مع الكبار، وشمس الزناتي".

وفى 6 مايو توفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا، وبعدها توفى يوم 5 يونيو الفنان الكوميدى محمد نجم عن عمر ناهز 75 عامًا.

ورحل المخرج الكبير محمد النجار، في 25 يونيو، عن عمر ناهز 65 عامًا، وتوفى الفنان محمد أبو الوفا يوم 29 يونيو 2019.

وفي أول يوليو توفى الفنان القدير عزت أبو عوف، عن عمر ناهز 70 عاما، تاركا وراءه رصيدا من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية الهادفة، حيث قدم ما يزيد على 70 فيلما، وفى 12 يوليو توفى الناقد السينمائي البارز يوسف شريف رزق الله، ، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر "وعكة صحية"، وهو أحد مؤسسي جمعية نقاد السينما المصريين،والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

في 25 يوليو توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاماً وهو أحد رواد الفن المصري، حيث أثرى السينما والدراما المصرية بأكثر من 100 عمل بينهم مسرحيات وأفلام ومسلسلات.

كما توفى طلعت زكريا في 8 أكتوبر عن عمر ناهز 58 عاما، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، وقدم العديد من الأعمال الكوميدية كان أبرزها فيلم "طباخ الرئيس"، و"حاحا وتفاحة"، في 10 أكتوبر توفي المخرج التونسي شوقي الماجري في القاهرة.

وفي السابع من نوفمبر تلقى الوسط الفني المصري، صدمة قوية بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 سنة.

بدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 في فيلم "حليم" حيث أكمل مشاهد والده الذي توفى أثناء تصوير الفيلم الذي يحكي قصة حياة عبد الحليم حافظ، وفي العام التالي قام ببطولة فيلم "البلياتشو" قبل أن يتوقف عن العمل الفني لثلاث سنوات كاملة، لكنه عاد إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل الجماعة عام 2010 ثم مسلسل "دوران شبرا" الذي نال عليه جائزة أفضل ممثل شاب، وشارك في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أبرزها مسلسل "كلبش 2" ومسلسل "علامة استفهام".

وتوفى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في 3 ديسمبر 2019 عن عمر ناهز 62 عاما، وقد بدأ اسمه في الظهور بعد أغنيته الشهيرة أحمد حلمي اتجوز عايدة وزادت شهرته بعد أغنيه "أنا بكره إسرائيل".

وفي 9 ديسمبر 2019، توفى المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر ناهز 72 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشغل سمير سيف منصب رئيس المهرجان القومى للسينما، وكان آخر أعماله فيلم" أوغسطينوس ابن دموعها".