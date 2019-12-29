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وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
كما التقى الفريق أول محمد زكى بأسر الطلبة أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ
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