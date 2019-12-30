"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة

يعمل الأرز المطحون على التحسين من ترطيب البشرة، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الحفاظ على بشرة متوهجة، عليك بخلط معلقة من الزبادي مع نصف ملعقة من الأرز المطحون

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ماسكات الزبادي

بشرة المرأة هي سر جمالها، لذا تحرص دائمًا على تطبيق كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، ومن أكثر الآليات المستخدمة في عالم التجميل "الماسكات الطبيعية"، فيعتبر الزبادي من أكثر المكونات المهمة التي يجب إدراجها، عند التفكير في عمل ماسك للبشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ومكافحة حب الشباب، كما تمنح البشرة الملمس المرجو، لذا يجب خلط الزبادي مع الخيار، أو الترمس المطحون، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر ماسكات الوجه أحد الطرق الفعالة لتدليل بشرتك، ترجع فاعلية الماسك إلى المكونات التي يحتوي عليها، من المؤكد أنك سمعت عن فاعلية ماسك البرتقال أو اسكراب المكسرات، لأن كلا منهما لديه مميزات متعددة تتعلق بمشكلات البشرة، ولكن إذا كنت تشعر بالحيرة والقلق، يحتوي الزبادي على كل ما تحتاج إليه، لأنه غني بحمض