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"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة

يعمل الأرز المطحون على التحسين من ترطيب البشرة، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الحفاظ على بشرة متوهجة، عليك بخلط معلقة من الزبادي مع نصف ملعقة من الأرز المطحون
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ماسكات الزبادي
ماسكات الزبادي
بشرة المرأة هي سر جمالها، لذا تحرص دائمًا على تطبيق كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، ومن أكثر الآليات المستخدمة في عالم التجميل "الماسكات الطبيعية"، فيعتبر الزبادي من أكثر المكونات المهمة التي يجب إدراجها، عند التفكير في عمل ماسك للبشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ومكافحة حب الشباب، كما تمنح البشرة الملمس المرجو، لذا يجب خلط الزبادي مع الخيار، أو الترمس المطحون، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر ماسكات الوجه أحد الطرق الفعالة لتدليل بشرتك، ترجع فاعلية الماسك إلى المكونات التي يحتوي عليها، من المؤكد أنك سمعت عن فاعلية ماسك البرتقال أو اسكراب المكسرات، لأن كلا منهما لديه مميزات متعددة تتعلق بمشكلات البشرة، ولكن إذا كنت تشعر بالحيرة والقلق، يحتوي الزبادي على كل ما تحتاج إليه، لأنه غني بحمض
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العناية-بالبشرة

ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة

عند التقدم بالعمر، تبدأ المرأة بالنظر في المرآة، وتتلمس وجهها جيدًا، وكأنها تبحث عن التجاعيد وخطوط الوجه، في هذه الحالة لابد من اتخاذ قرارين، أولًا اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة البشرة، وخاصة التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين، ثانيًا اتباع روتين صحي، لتقليل ظهور علامات التقدم بالعمر مثل استخدام منتجات غنية بالريتينول، مع ارتداء نضارة شمس كبيرة الحجم، للحماية من تلف الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استخدام منتجات مرطبة، نقلًا عن "boldsky".
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شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد

توجد لدى المرأة بعض التخوفات التي تطاردها طوال حياتها، على سبيل المثال التقدم في العمر وظهور علامات الشيخوخة، من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة، لذا تبحث دائمًا عن وصفات طبيعية لحماية البشرة من التلف، فالبعض يميل إلى استخدام الترمس وماء الورد، لشد البشرة والحصول على النضارة، والبعض الآخر يميل إلى تطبيق الزيوت الحيوية، التي تساعد في الوصول إلى ملمس ناعم، وآخرون يحبون شراء كريمات، تتميز بخصائص مضادة للشيخوخة، كما يمكنك صنع الكريم الخاص بك، نقلا عن "boldsky".
قشر البرتقال

«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة

لكل فاكهة فوائد عديدة، ويعتبر البرتقال من أهم الفواكه التي يجب تناولها في الشتاء، لأنه غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، على سببل المثال يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم، وبالتالي يتميز بخصائص مضادة لنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل تعلم أن قشر البرتقال هام أيضًا، حيث يتميز بعدة استخدامات حيث يعمل على توهج البشرة ويمنحها ملمس ناعم، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية ويكافح علامات تقدم العمر، نقلًا عن "boldsky".
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