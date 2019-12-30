"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة

يعمل الأرز المطحون على التحسين من ترطيب البشرة، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الحفاظ على بشرة متوهجة، عليك بخلط معلقة من الزبادي مع نصف ملعقة من الأرز المطحون
بشرة المرأة هي سر جمالها، لذا تحرص دائمًا على تطبيق كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، ومن أكثر الآليات المستخدمة في عالم التجميل "الماسكات الطبيعية"، فيعتبر الزبادي من أكثر المكونات المهمة التي يجب إدراجها، عند التفكير في عمل ماسك للبشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ومكافحة حب الشباب، كما تمنح البشرة الملمس المرجو، لذا يجب خلط الزبادي مع الخيار، أو الترمس المطحون، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر ماسكات الوجه أحد الطرق الفعالة لتدليل بشرتك، ترجع فاعلية الماسك إلى المكونات التي يحتوي عليها، من المؤكد أنك سمعت عن فاعلية ماسك البرتقال أو اسكراب المكسرات، لأن كلا منهما لديه مميزات متعددة تتعلق بمشكلات البشرة، ولكن إذا كنت تشعر بالحيرة والقلق، يحتوي الزبادي على كل ما تحتاج إليه، لأنه غني بحمض
تعتبر ماسكات الوجه أحد الطرق الفعالة لتدليل بشرتك، ترجع فاعلية الماسك إلى المكونات التي يحتوي عليها، من المؤكد أنك سمعت عن فاعلية ماسك البرتقال أو اسكراب المكسرات، لأن كلا منهما لديه مميزات متعددة تتعلق بمشكلات البشرة، ولكن إذا كنت تشعر بالحيرة والقلق، يحتوي الزبادي على كل ما تحتاج إليه، لأنه غني بحمض اللاكتيك، يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، لإزالة خلايا الجلد الميتة والأتربة العالقة بالمسام، كما يضيف لبشرتك التوهج الذي تبحث عنه، وبالتالي ما يلي أشكال مختلفة للماسكات، التي يكون الزبادي أحد مكوناتها:
1- الزبادي والخيار
يتميز الخيار بالعديد من الاستخدامات، بداية من كونه طعامًا صحيًّا غنيًّا بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، إلى مكون طبيعي تحتاجه البشرة لكي تستعيد نضارتها، حيث يعمل على ترطيب وتهدئة الجلد بشكل كبير، وعند خلطه مع الزبادي، الذي يعمل كمقشر طبيعي، ستحصل على مزيج ينعش البشرة بشكل ملحوظ، كما يرطبها ويمنحها ملمس ناعم، أما بالنسبة للمكونات فعليك وضع ملعقتين من الزبادي على ملعقة من الخيار المجروش.
الطماطم.. خضراوات وماسكات مضادة لحب الشباب
طريقة التحضير
ضع خيارة مجروشة في طبق مع إضافة الزبادي، عليك بتطبيق الخليط على وجهك واتركه يجف لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك اغسله بالماء الفاتر.
2- الزبادي والموز
بجانب أن كلا منهما يعمل على ترطيب البشرة، فالموز له تأثير مهدئ على البشرة، عليك بخلط ملعقة من الزبادي مع موزة مهروسة.
طريقة التحضير
عليك بهرس الموز جيدًا، أضف الزبادي للخليط، حتى يصبح كالمعجون، قبل وضع الماسك على الوجه، يجب غسله جيدًا بالماء البارد وتجفيفه، اترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة، واغسله بالماء الفاتر، و ضع مرطب حسب نوع البشرة.
3- الزبادي والأرز المطحون
يعمل الأرز المطحون على التحسين من معدلات ترطيب البشرة، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الحفاظ على بشرة نضرة ومتوهجة، عليك بخلط معلقة من الزبادي مع نصف ملعقة من الأرز المطحون.
«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة
طريقة التحضير
ضع الزبادي في طبق، وأضف الأرز المطحون، حتى تحصل على خليط متجانس، عليك بتطبيقه على وجهك، واتركه لمدة 10-15 دقيقة، اغسل وجهك بالماء الفاتر، وستحصل على نتيجة رائعة.
4- الزبادي والبطاطس والعسل
تساعد البطاطس على معالجة البقع، وتقلل من زيادة التصبغ، وبالتالي تحافظ على تناغم البشرة، وتوحيد لونها، كما تمنح الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في العسل في الحفاظ على بشرة صحية، خالية من العيوب، عليك وضع ملعقة من الزبادي على ملعقة من البطاطس المهروسة، إضافة إلى ملعقة من العسل.
شمع العسل وجوز الهند.. كريمات طبيعية لمحاربة التجاعيد
طريقة التحضير
عليك هرس ثمرة من البطاطس جيدًا وأضف العسل، وبعد ذلك يمكنك إضافة الزبادي، طبق الخليط على وجهك، واتركه لمدة 10 دقائق، واغسل وجهك بالماء الفاتر، لتحصل على نتيجة رائعة.
ارتداء نظارة كبيرة للشمس| 6 نصائح للعناية بالبشرة