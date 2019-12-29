رياضة

مران الأهلي يشهد إصابة عمار حمدي بالتواء في الكاحل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
عمار حمدي
عمار حمدي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق الفيومي يوم الأربعاء المقبل، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم أمس، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة والجري حول الملعب لمدة قصيرة فقط.
وشهد المران عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مع فايلر على هامش المران الجماعي، حيث تناقش الثنائي عن الفترة المقبلة وما سيتم تنفيذه. وتعرض عمار حمدي لاعب الأهلي للإصابة بالتواء في الكاحل خلال المران الجماعي ولم يستكمل أداء التدريبات وخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق للعيادة الداخلية من أجل الخضوع
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
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رينيه فايلر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
كهربا (2)

الأهلي يكشف موعد انضمام كهربا للتدريبات الجماعية

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي وقع للقلعة الحمراء تميهدًا للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وجاء انتقال اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كهربا سينتظم غدًا السبت، في مران الأهلي على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمباراة حرس الحدود، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.
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