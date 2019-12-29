مران الأهلي يشهد إصابة عمار حمدي بالتواء في الكاحل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

عمار حمدي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق الفيومي يوم الأربعاء المقبل، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم أمس، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة والجري حول الملعب لمدة قصيرة فقط.

وشهد المران عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مع فايلر على هامش المران الجماعي، حيث تناقش الثنائي عن الفترة المقبلة وما سيتم تنفيذه. وتعرض عمار حمدي لاعب الأهلي للإصابة بالتواء في الكاحل خلال المران الجماعي ولم يستكمل أداء التدريبات وخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق للعيادة الداخلية من أجل الخضوع