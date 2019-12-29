اورنچ تحصل على شهادة أفضل جهة عمل في مصر وإفريقيا

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

اورنج افضل بيئة عمل

حصلت "اورنچ مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، علي شهادة " أفضل بيئة عمل لعام 2020" للعام السادس على التوالي من قبل مؤسسة "Top Employer" العالمية وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت في جنوب أفريقيا، لتصبح ضمن أفضل 5 شركات بعد نجاحاتها المتواصلة في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ودورها الواضح في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم. وجاءت اورنچ مصر ضمن أفضل خمس شركات في العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة " Top Employer" حيث أظهرت الشركة أداء متميز وفقاً لحزمة من المعايير الهامة والأساسية.

ومن بين تلك المعايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، ادارة وتقييم الاداء، تنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصي والمهني للموظفين.يأتي هذا التتويج تتتويجًا لتطبيق المعايير الدولية في بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التي تساهم في تطوير قدرات

ومن بين تلك المعايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، ادارة وتقييم الاداء، تنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصي والمهني للموظفين.



يأتي هذا التتويج تتتويجًا لتطبيق المعايير الدولية في بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التي تساهم في تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم.



وبهذه المناسبة، قال عماد السنباطي نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية " نشعر بالفخر لحصولنا علي هذه المكانة المرموقة للعام السادس على التوالي وبالترتيب المتقدم الذي حصلنا عليه هذا العام".



وأضاف "تثمن هذه الشهادة التي حصلنا عليها من جهة عالمية محايدة علي الجهود التي يبذلها جميع العاملين بالشركة وروح الفريق لتحقيق التميز في الاداء الذي انعكس مباشرة علي نتائج الشركة لهذا العام بالرغم من كل التحديات".





