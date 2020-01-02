زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يحتوي زيت بذور القرع على فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد في استعادة البشرة لنضارتها، لذا يجب إدراجه في روتين العناية بالبشرة
يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
يتيمز زيت بذور القرع بالعديد من الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة أيضًا للالتهابات والبكتيريا، وبينما تتميز بالعديد من الفوائد، وضحت بعض الدراسات فاعلية هذه البذور في علاج حب الشباب، وقبل التعمق في الدراسات، هل تعلم القيمة الغذائية والعناصر التي توجد في زيت بذور القرع، يحتوي على معدلات عالية من أحماض
يتيمز زيت بذور القرع بالعديد من الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة أيضًا للالتهابات والبكتيريا، وبينما تتميز بالعديد من الفوائد، وضحت بعض الدراسات فاعلية هذه البذور في علاج حب الشباب، وقبل التعمق في الدراسات، هل تعلم القيمة الغذائية والعناصر التي توجد في زيت بذور القرع، يحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى فيتامين E، C، والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تتمثل في الكاروتينات، لا يستخدم زيت بذور القرع في الطعام فقط، ولكن يستخدم أيضًا كمكمل غذائي، ويساعد في معالجة حب الشباب.
هل يمكن استخدام زيت بذور القرع لعلاج حب الشباب؟
يساعد بشكل كبير في التقليل من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب، فوضحت دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص، وجود اختلاف ملحوظ على بشرة من يعانون من حب الشباب أو البثور، عند استخدامهم لزيت بذور القرع لمدة1-3 شهور، لذا أكد العديد من الباحثين فاعليته في علاج حب الشباب، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على التقليل من الالتهابات، كما توجد دراسات أخرى أكدت أنه خالٍ تمامًا من الآثار الجانبية، فيما يتعلق بتقليل إنتاج البشرة من الزيوت، ولكنه يساعد في التخفيف من الاحمرار والالتهابات، الناتجة عن حب الشباب.
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وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها زيت بذور القرع للجلد:
1- سرعة الشفاء من الجروح
يتميز القرع بمفرده بالعديد من الفوائد الصحية لجسمك، على سبيل المثال يعزز من الجهاز المناعي، ويعمل على تكوين خلايا الدم البيضاء، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة العين، والسيطرة على مرض السكري، والتقليل من خطر الإصابة بالسرطان، لذا يتميز زيت بذور القرع بنفس الخصائص، حيث كشفت دراسة حيوانية أن توكوفيرولس، حمض اللينوليك، وستيرول الذي يوجد في زيت بذور القرع، يساعد على الشفاء من الجروح بشكل واضح.
2-التعزيز من إنتاج الكولاجين
يعتبر الكولاجين أحد المكونات الأساسية في البشرة، لذا عند التقدم في العمر، تبدأ المرأة تشعر بالانزعاج لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، الناتجة عن قلة معدلات الكولاجين، لذا يجب تناول بعض الأطعمة أو الزيوت التي تعزز من معدلاته، يحتوي زيت بذور القرع على فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد في استعادة البشرة لنضارتها.
3- التقليل من الجذور الحرة وتوازن الزيوت بالبشرة
المكونات التي توجد في زيت بذور القرع تتحول إلى مجموعة كبيرة من الفوائد المتعلقة بالبشرة، فيعتبر كل من فيتامين C، E مضادات للأكسدة، تساعد في الحماية من عوامل الإجهاد البيئية، من خلال التقليل من الجذور الحرة، كما تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على البشرة، وتزيد من معدلات الترطيب، بدون ترك دهون على الوجه، بجانب مضادات الأكسدة التي تحافظ على مظهر شاب.
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هذه الأحماض تلعب دورا مهما في توازن الزيوت بالوجه، وزيادة الترطيب بشكل كبير، فالزنك والسيلينيوم يحققان هذا التوازن، وبناء على ذلك، الزنك مع فيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين.