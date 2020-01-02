زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يحتوي زيت بذور القرع على فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد في استعادة البشرة لنضارتها، لذا يجب إدراجه في روتين العناية بالبشرة

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

الزيوت الطبيعية

يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".

يتيمز زيت بذور القرع بالعديد من الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة أيضًا للالتهابات والبكتيريا، وبينما تتميز بالعديد من الفوائد، وضحت بعض الدراسات فاعلية هذه البذور في علاج حب الشباب، وقبل التعمق في الدراسات، هل تعلم القيمة الغذائية والعناصر التي توجد في زيت بذور القرع، يحتوي على معدلات عالية من أحماض