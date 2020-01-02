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زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يحتوي زيت بذور القرع على فيتامين C، الذي يعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد في استعادة البشرة لنضارتها، لذا يجب إدراجه في روتين العناية بالبشرة
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
الزيوت الطبيعية
الزيوت الطبيعية
يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
يتيمز زيت بذور القرع بالعديد من الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة أيضًا للالتهابات والبكتيريا، وبينما تتميز بالعديد من الفوائد، وضحت بعض الدراسات فاعلية هذه البذور في علاج حب الشباب، وقبل التعمق في الدراسات، هل تعلم القيمة الغذائية والعناصر التي توجد في زيت بذور القرع، يحتوي على معدلات عالية من أحماض
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اليوجا

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
أشياء لا تقولها لمن يفقد وزنه

جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا. ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها. ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.
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زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".
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