7 أسباب تجعل النوم أكبر أهدافك في 2020

في عملية تسمى التوحيد تتم طوال الليل، يعمل دماغك على مضاعفة الوقت لممارسة مهارات الذاكرة أثناء النوم، ولهذا غالبا ما يحتاج الأشخاص إلى الراحة لتهدئة الدماغ قبل الامتحان
كشف مجموعة من الخبراء عن سبب كون جودة النوم تعتبر من ضمن الخطوات المهمة التي يجب التركيز عليها بداية من يناير 2020، وخاصة أن النوم بشكل جيد يؤدي إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى عيش حياة أطول.
أقامت مؤسسة النوم الوطنية دراسة على آلاف النساء اللاتي كن أكثر عرضة 10 مرات لتجربة المشاكل المستمرة في النوم بعد عقد من الزمن.
وعليك أن تضع في عقلك أنه عليك التأكد من أنك تنام 8 ساعات في اليوم، فعدد ساعات النوم أمر مهم للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
هناك مجموعة من الفوائد الصحية للنوم والتي كشفت عنها جين نيوريك من أجل صحة أفضل، يمكنك التعرف عليها كالآتي:
1- النوم يقوي الذاكرة
كن متأكدا أن ذهابك إلى السرير في وقت مبكر لا يجعلك تشعر بأنك أفضل فقط، لكنه يمكن أن يساعدك في تحسين الذاكرة أيضا.
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وقالت
هناك مجموعة من الفوائد الصحية للنوم والتي كشفت عنها جين نيوريك من أجل صحة أفضل، يمكنك التعرف عليها كالآتي:
1- النوم يقوي الذاكرة
كن متأكدا أن ذهابك إلى السرير في وقت مبكر لا يجعلك تشعر بأنك أفضل فقط، لكنه يمكن أن يساعدك في تحسين الذاكرة أيضا.
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وقالت جين: "في عملية تسمى التوحيد تتم طوال الليل، يعمل دماغك على مضاعفة الوقت لممارسة وتعلم مهارات الذاكرة أثناء النوم"، ولهذا غالبا ما يحتاج الاشخاص إلى الراحة لتهدئة الدماغ قبل أداء الامتحان.
2- تعزيز تناول الطعام الصحي
إذا كنت متعبا وتشعر بالإجهاد كما تتناول الكثير من الشيكولاتة ، فأنت غالبا تعرف أنه عندما تكون متعبا تأكل بشكل سيء أكثر.
وتوضح "جين" السبب في وجود صلة بين النوم والتمثيل الغذائي، حيث يقودهما نفس الأجزاء في الدماغ، فعندما تشعر بالتعب فإن الهرمون المسؤول عن الشهية يصبح نشطا بشكل أكبر ويقودك إلى الإفراط في تناول الحلويات والشيكولاتة والأطعمة المقلية.
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ونصحت خبيرة التغذية بالنوم مبكرا نصف ساعة أو ساعة قبل منتصف الليل، وشاهد حجم خصرك الذي لن يزيد إذا كنت قلقًا بشأنه.
3- النوم يعمل على تقليل الالتهابات
يشير الباحثون إلى أن النوم يعمل على تقليل المشكلات الصحية، وهذا يقود إلى عيش حياة أطول، وإذا كنت تعتقد أنك لا تدخل في مرحلة النوم العميق فيمكنك تجربة تطبيق تتبع النوم لمعرفة مقدار ما تحصل عليه.
4- تحسين التركيز والإنتاج
إذا كنت تريد أن تصبح أكثر تركيزا ويزيد إنتاجك في العمل في العام الجديد، فعليك تحسين جودة النوم، وذلك لأن الحرمان من النوم يعيق الإدراك ويضعف من التركيز مع تقليل الانتباه وإبطاء ردود الفعل على المواقف المختلفة.
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ومن ناحية أخرى، تقول "جين" إن النوم لساعات كافية يجعلك أكثر انتباها وأفضل في أداء عملك وتحسين مهاراتك وقد تحقق ما تسعى إليه في عملك.
5- النوم يحصن الجهاز المناعي
عندما تظهر العديد من الأمراض أو الأعراض الصحية، فعليك معرفة أنك لا تحصل على القدر الكافي من النوم، وذلك لأن النوم له دور في تعزيز الجهاز المناعي، وإنتاج البروتينات التي تساعد في محاربة العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا.
وتنصح "جين" بتعزيز روتين للنوم، وإعطاء وقت لنفسك للاسترخاء قبل أن تطفئ الأضواء من أجل النوم.
6- تحسين المزاج
تسلط "جين" الضوء على العلاقة بين قلة النوم والاكتئاب، حيث تقول إن تحسين أنماط النوم يساعد في تخفيف أعراض الأمراض المختلفة.
7- تحسين جودة الحياة
في النهاية، فإن النوم بشكل جيد يمكن أن يحسن من جودة حياتك، حيث تقول "جين" إن النوم بشكل كاف يزيد من إنتاجيتك.
عليك معرفة أنه عندما تحصل على جودة نوم أفضل فإنه يسمح لك بتجربة مالا يقل عن 4- 5 دورات تعتمد على النوم العميق وحركة العين السريعة خلال الأحلام، وتقول "جين" إنه لكي تحصل على ما بين 4- 5 دورات فأنت تحتاج إلى التأكد من أنك تنام ما بين 6- 8 ساعات.