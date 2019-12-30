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7 أسباب تجعل النوم أكبر أهدافك في 2020

في عملية تسمى التوحيد تتم طوال الليل، يعمل دماغك على مضاعفة الوقت لممارسة مهارات الذاكرة أثناء النوم، ولهذا غالبا ما يحتاج الأشخاص إلى الراحة لتهدئة الدماغ قبل الامتحان
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
النوم
النوم
كشف مجموعة من الخبراء عن سبب كون جودة النوم تعتبر من ضمن الخطوات المهمة التي يجب التركيز عليها بداية من يناير 2020، وخاصة أن النوم بشكل جيد يؤدي إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى عيش حياة أطول. أقامت مؤسسة النوم الوطنية دراسة على آلاف النساء اللاتي كن أكثر عرضة 10 مرات لتجربة المشاكل المستمرة في النوم بعد عقد من الزمن. وعليك أن تضع في عقلك أنه عليك التأكد من أنك تنام 8 ساعات في اليوم، فعدد ساعات النوم أمر مهم للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
هناك مجموعة من الفوائد الصحية للنوم والتي كشفت عنها جين نيوريك من أجل صحة أفضل، يمكنك التعرف عليها كالآتي: 1- النوم يقوي الذاكرة كن متأكدا أن ذهابك إلى السرير في وقت مبكر لا يجعلك تشعر بأنك أفضل فقط، لكنه يمكن أن يساعدك في تحسين الذاكرة أيضا. اقرأ أيضا: القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية وقالت
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