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بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
تفجير في سوريا-أرشيفية
تفجير في سوريا-أرشيفية
أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».
وفي وقت سابق، أفادت مصادر ميدانية سورية، بمقتل قائد تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، المدعو أبو خديجة الأردني، في ريف إدلب شمالي سوريا.وقالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندنك «إن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

الدفاع العراقية: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، مضيفه أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
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ضحايا-تفجير-اليمن (1)

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
سيارة -مفخخة (1)

ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير في سوريا

ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية، إذ قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد: «إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف».
حادث- تصادم- في- المكسيك

«بينهم أطفال».. مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها، إذ أوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أنه أصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى المستشفى.
احتجاجات إيران

العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الماضي في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصا قبل أسبوع، إذ قالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن الحصيلة الفعلية للقمع تتجاوز على الأرجح 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى معلومات ذات صدقية حصلت عليها من فرقها على الأرض، وفقًا لما ذكرته العربية. وكانت منظمة العفو أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 - مقارنة بتقدير سابق بلغ 143 قتيلًا.
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