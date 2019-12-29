ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

تنظيم داعش

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».

ونوه الياسري بأن محافظة نينوى تشهد هجمات شرسة ومخططات جديدة لداعش حيث توجد أعداد كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرتي نينوى والحضر وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.وكشف عن ورود معلومات تفيد بدخول المئات من عناصر داعش من الحدود السورية إلى «الحضر»، مشددا على أهمية الرصد الجوي المستمر لعناصر التنظيم؛