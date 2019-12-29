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عسران: 600 مليون مواطن إفريقي يعانون من نقص خدمات الطاقة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء
المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء
أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران، أهمية إيجاد حلول لعملية تعزيز أمن واستدامة الطاقة في مصر، وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه مازال هناك نحو 600 مليون مواطن إفريقي، أي ما يعادل نصف عدد سكان القارة يعانون من عدم وصول الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة التي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان «مستقبل الطاقة المستدام في مصر وإفريقيا»، بحضور الدكتور محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء، محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد عبد الرحمن المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك ممثل منظمة جيدكو.
وأوضح عسران، أن 80% من الشركات الإفريقية بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، تعاني من انقطاع الكهرباء، و70% من سكان القارة حوالي 900 مليون شخص يعتمدون على طاقة الكتلة الحيوية لتلبية احتياجاتهم، مثل الطهي ما يتسبب في تلوث الهواء وحدوث 500 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.وقال نائب وزير الكهرباء، إن إفريقيا تمتلك وفرة
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احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
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سعد الهلالي: الإخوان يقفون خلف مشروع المتاجرة باسم الدين

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك محاولات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. وأضاف الهلالي، خلال برنامج «كن أنت»، والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»، مساء اليوم الأحد: «زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم المتعلق بإخبار الزوج زوجته بزواجه من أخرى هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث إنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: حلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

? طالب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن، جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلا عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
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التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
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السيسي يتفقد مدينة الأثاث: يجب دعم أصحاب الورش

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة، كما تفقد المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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