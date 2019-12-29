تشيلسي يفوز على آرسنال في ديربي لندن

تحرير:علي الزيني ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

تشيلسي - أرسنال

حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا، على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أوباميانج هدف التقدم للجانرز، وأدرك جورجينيو هدف التعادل للبلوز، وأحرز تامي أبراهام هدف الضيوف الثاني. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

سيطر فريق آرسنال على مجريات اللعب منذ البداية، ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التقدم للجانرز، في الدقيقة 12، بعدما تلقى تمريرة رأسية من تشامبرز داخل منطقة الجزاء، استقبلها برأسية قوية سكنت شباك، كيبا حارس مرمى تشيلسي. وأجرى آرسنال تبديلا اضطراريا في الدقيقة 23، بخروج كالوم تشامبرز، الذي تعرض للإصابة،