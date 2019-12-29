بـ127 دولار.. الصين تطرح أول دواء لعلاج «الزهايمر»

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

مرضى الزهايمر_أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الأحد، طرح دواء مصنع محليا لعلاج الزهايمر بالأسواق، وذلك بعد جهود بحثية استمرت 22 عاما، إذ ذكرت جامعة المحيط الصينية ومعهد شنجهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي المحدودة للأدوية «الجهات المطورة للدواء»، خلال حفل أقيم اليوم الأحد في بكين بهذه المناسبة، أن الدواء الجديد يحمل اسم «أوليجوماناتي جي.في-971»، وهو الأول من نوعه في العالم، وتم طرحه في الصيدليات الصينية بالأسواق على هيئة كبسولات «العبوة عبارة عن 3 شرائط تضم 14 كبسولة سعة 150 مليجرام» بسعر 127 دولارا للعبوة الواحدة.

وأضافت الجهات المطورة للدواء، أن التجارب السريرية، التي أجريت على 1199 شخصا وتمت على ثلاث مراحل، أن الدواء يمكنه تحسين الإدراك لدى المرضى الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى معتدلة بمرض الزهايمر.وقال شياو شي فو أحد الأساتذة المشاركين في تطوير الدواء في تصريح اليوم، إن كفاءة العلاج تصل إلى 78%، وإن إدراك