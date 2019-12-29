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بـ127 دولار.. الصين تطرح أول دواء لعلاج «الزهايمر»

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
مرضى الزهايمر_أرشيفية
مرضى الزهايمر_أرشيفية
أعلنت الصين، اليوم الأحد، طرح دواء مصنع محليا لعلاج الزهايمر بالأسواق، وذلك بعد جهود بحثية استمرت 22 عاما، إذ ذكرت جامعة المحيط الصينية ومعهد شنجهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي المحدودة للأدوية «الجهات المطورة للدواء»، خلال حفل أقيم اليوم الأحد في بكين بهذه المناسبة، أن الدواء الجديد يحمل اسم «أوليجوماناتي جي.في-971»، وهو الأول من نوعه في العالم، وتم طرحه في الصيدليات الصينية بالأسواق على هيئة كبسولات «العبوة عبارة عن 3 شرائط تضم 14 كبسولة سعة 150 مليجرام» بسعر 127 دولارا للعبوة الواحدة.
وأضافت الجهات المطورة للدواء، أن التجارب السريرية، التي أجريت على 1199 شخصا وتمت على ثلاث مراحل، أن الدواء يمكنه تحسين الإدراك لدى المرضى الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى معتدلة بمرض الزهايمر.وقال شياو شي فو أحد الأساتذة المشاركين في تطوير الدواء في تصريح اليوم، إن كفاءة العلاج تصل إلى 78%، وإن إدراك
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سباستيان- كورتس -رئيس -الحكومة النمساوية

«لأول مرة».. اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر، 49 عاما، لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد، إذ ذكرت وسائل إعلام نمساوية في تقرير لها اليوم الأحد، أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.
احتجاجات هونج كونج (2)

«يورو نيوز»: 2019 عام التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالديمقراطية

? ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية أن عام 2019 شهد العديد من التظاهرات في الشوارع حول العالم لمكافحة عدم المساواة والفساد والمطالبة بالحرية السياسية. وأفادت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عددا من الدول في قارة أوروبا شهدت احتجاجات مماثلة بينها فرنسا ، حيث سيطرت السترات الصفراء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي انتهى بعضها بأعمال شغب جسيمة كانت الأكثر عنفا منذ شهر مايو عام 1968، مضيفة أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، اتهموا الحكومة الفرنسية بتجاهل احتياجات المواطنين العاديين.
الجليد يغطي شوارع أوربا وآسيا-7

بنجلاديش: موجة البرد القارس تؤدى إلى مصرع 50 شخصًا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد". وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به "أنقرة" ضد ليبيا. ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم الأحد، إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
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وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
سبائك-ذهب (2)

بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2010

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم، الخميس، إن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17% منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية. وأوضحت الوكالة، أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
صادرات-تركيا للعراق

44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
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